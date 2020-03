Игрок "Насарава Юнайтед" из высшей футбольной лиги Нигерии Чиеме Мартинс умер после столкновения с соперником из команды "Катсина Юнайтед".

Как сообщает информагентство Goal, Мартинс потерял сознание после инцидента и был заменен. Медики оказали ему первую помощь, но не сумели вовремя доставить в больницу, поскольку автомобиль скорой помощи не завелся. В госпиталь его отвезли на машине для прессы, но это не спасло ему жизнь.

У себя в Twitter местный журналист Шина Олударе опубликовал душераздирающее видео, на котором футболисты "Насаравы" не могут сдержать слезы после того, как узнали о смерти своего партнера по команде.

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday’s NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start 😭🕯️😭😭🕯️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP