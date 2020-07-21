Сергей Ребров не будет главным тренером "Динамо".

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что ни Виктор Скрипник, ни Сергей Ребров не возглавят "Динамо".

Бурбас признался, что он разочарует тех, кто ждал этих специалистов на тренерской скамье "бело-синих".

"По моей информации, ни первого, ни второго в Киеве не будет. Причины разные, не только контрактные обязательства. Поэтому переключаемся на обсуждение других вариантов и запасаемся терпением. Хотя бы на несколько дней", – написал Бурбас в Twitter.

Ни Скрипник, ни Ребров не возглавят "Динамо", – журналист Twitter Игоря Бурбаса

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что руководство киевского "Динамо" предложило Сергею Реброву возглавить команду после увольнения Алексея Михайличенко.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык заявил, что новым тренером киевского "Динамо" могут стать Сергей Ребров, Виктор Скрипник, Юрий Калитвинцев или Юрий Семин.