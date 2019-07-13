Легендарный в прошлом югославский футболист, а ныне главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что он болен лейкемией.

Синиша Михайлович

"У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно. Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют. Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву. Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня", – заявил Михайлович на специальной пресс-конференции, текст которой приводит Football Italia.

Врач "Болоньи" добавил, что Михайлович продолжит тренировать.

"У него нет симптомов, это очень хорошее начало. Со вторника он будет посещать больницу для процедур, мы в надежных руках. Он сможет продолжить работу и просто обязан это сделать, потому что не может жить, если не говорит игрокам, что они заняли неправильную позицию или что-то сделали плохо. Пока не можем сказать, сколько займет лечение. Мы знаем диагноз, но пока не знаем точный тип лейкемии, соответственно, неизвестен и способ лечения или его сроки.Я знаю его 10 лет, он вернется еще сильнее психологически и физически. Он просто танк!" – отметил доктор.

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