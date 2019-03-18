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"Нечего обвинять": в "Шахтере" неожиданно заступились за "Динамо" после 0:5 от "Челси"

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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поддержал киевское "Динамо" после вылета из Лиги Европы.

Комментируя разгромное поражение "бело-синих" от лондонского "Челси" 0:5, менеджер "горняков" отметил, что фиаско киевлян является общим для всего украинского футбола.

"Динамо" – "Челси"

"Динамо" – "Челси"

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"Результат противостояния "Динамо" – "Челси" – это наша общая беда. Это не вопрос "Динамо", это наша с вами общая футбольная беда. Сегодня самый главный вопрос – как сделать так, чтобы чемпионат стал сильнее. Будет сильнее чемпионат – будут сильнее "Динамо", "Шахтер" и все клубы. Нечего обвинять "Динамо" в том, что киевляне не показали желаемую игру. Мы должны понимать, что Англия сегодня наверху, а мы находимся на таких минусах, что и не видно ничего", – цитирует Палкина "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о санкциях к команде после разгрома от "Челси".

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Темы
Лига ЕвропыДинамо - Челси
Персона
Сергей Палкин
Теги
ФК ШахтерФК ЧелсиФК Динамо Киев
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