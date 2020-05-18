"Не выделываться": Суркис заявил о поддержке "Шахтера"

На момент остановки УПЛ после 23-х туров лидирует "Шахтер" (59 очков), второе место делят "Динамо" и "Заря" (по 46)

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов пойти на серьезные уступки, чтобы доиграть украинскую Премьер-лигу в Киеве, в том числе предоставить донецкому "Шахтеру" любой стадион.

"Сегодня четыре клуба, которые претендуют на первую шестерку, фактически находятся в Киеве. Двум другим клубам мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями. "Заре" я предложил базу нашей ДЮСШ. С тремя тренировочными полями, тренажерным залом, отдельными комнатами, трехразовым питанием. Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать своих соперников и попросит любую арену", – сказал Суркис-младший в эфире программы "Великий футбол".

Игорь Суркис

Он отметил, что сейчас пришло время, когда необходимо искать компромисс ради окончания сезона.

"Мы в ситуации, когда должны идти навстречу футболу, а не выделываться и думать, как мы будем играть. Меньшинство не должно говорить, что они хотят играть на своем стадионе. Потому что в чем смысл, если на стадион не пустят никого, кроме футболистов? Сыграли, разошлись", – подытожил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис заявлял, что украинской Премьер-лиге не удастся избежать скандалов, если сезон будет завершен досрочно.

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