"Не вижу": попавшийся на допинге Беседин высказался о конкурентах в "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, угодивший в допинговый скандал, не видит у своих конкурентов за место в основном составе команды каких-то особых качеств.

По словам футболиста, испанца Франа Соля и люксембуржца Жерсона Родригеса он не считает своими друзьями.

Артем Беседин ФК "Динамо" Киев

"У нас нормальные, рабочие отношения. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем. Я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем", – сказал Беседин в интервью клубному журналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин был отстранен от футбола на 30 дней после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

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