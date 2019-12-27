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27 декабря • обновлено в 21:56
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"Не вижу": попавшийся на допинге Беседин высказался о конкурентах в "Динамо"

1.4т
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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, угодивший в допинговый скандал, не видит у своих конкурентов за место в основном составе команды каких-то особых качеств.

По словам футболиста, испанца Франа Соля и люксембуржца Жерсона Родригеса он не считает своими друзьями.

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Артем Беседин

Артем Беседин

ФК "Динамо" Киев

"У нас нормальные, рабочие отношения. Не скажу, что мы друзья. Просто хорошо общаемся. Между нами здоровая конкуренция, поэтому никаких проблем. Я смотрю на игру многих нападающих и хочу перенимать у них самое лучшее. Например, когда в команде были Мораес и Мбокани, у них, действительно, можно было чему-то научиться, ведь это опытные футболисты, которые много где играли. А что касается конкретно Родригеса и Соля, при всем к ним уважении, я не вижу, какие качества у них можно было бы позаимствовать для себя, которые помогли бы в будущем", – сказал Беседин в интервью клубному журналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин был отстранен от футбола на 30 дней после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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