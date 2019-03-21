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"Не пытайся": Зинченко пригрозил игроку сборной Португалии

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Футболист сборной Украины Александр Зинченко признался, что перед первым матчем отбора на Евро-2020 разговаривал об очном поединке со своим партнером по "Манчестер Сити" португальцем Бернарду Силвой.

Наш игрок пригрозил сопернику, если тот попытается его остановить.

"Мы разговаривали о нашей игре. Мы все знаем, какой сильной и опасной является португальская команда. У нее очень высококвалифицированные игроки. Но я сказал ему только одну вещь: "Не пытайся остановить меня, иначе я тебя убью", - пошутил Зинченко на передматчевой пресс-конференции.

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Напомним, что матч сборной Украины против Португалии состоится 22 марта. Начало встречи – в 21:45.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Португалии Данилу Перейра сможет принять участие в матче против Украины в квалификации Евро-2020, несмотря на полученную красную карточку в заключительном матче Лиги наций против Польши.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персона
Александр Зинченко
Теги
ФК Манчестер Ситисборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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