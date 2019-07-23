"Не хотелось": капитан "Брюгге" высказался о матче с "Динамо"

Капитан бельгийского клуба "Брюгге" Руд Вормер доволен жеребьевкой 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с киевским "Динамо".

"Прежде всего, не хотелось получить в соперники на этом этапе "Порту“. Хорошо, что избежали встречи с этой командой. Но „Динамо“ — это тоже не легкий жребий, это тоже сильный соперник. В Киеве всегда была хорошая команда, это же можно сказать и про нынешнее „Динамо“. Поэтому нам придется показать всё, на что мы способны, чтобы пройти этого соперника", — цитирует Вормера dynamo.kiev.ua

"Брюгге" настроен решительно в матчах с "Динамо"

А полузащитник бельгийцев Ханс Ванакен рассказал о своем видение стратегии предстоящих матчей.

"Дома мы должны обыграть "Динамо" и обеспечить себе хорошую стартовую позицию, а затем завершить начатое уже в ответном матче в Украине", - отметил полузащитник "Брюгге".

Напомним, что первый матч квалификации ЛЧ между командами "Брюгге"–"Динамо" состоится в Бельгии 6 или 7 августа, ответная игра пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 13 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" начнет еврокубки матчами против "Брюгге", с которым встретится в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что "динамовцы" ранее никогда не играли с этим клубом, сам "Брюгге" очень часто переплетался с украинским футболом и является самой известной бельгийской командой для нашего болельщика.

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