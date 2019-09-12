Главная Новости
12 сентября • обновлено в 14:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не было бы у тебя ствола..." Скандальный экс-динамовец Алиев угрожал полицейскому

1.5т Читать материал на украинском

Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев угодил в очередной скандал. На этот раз скандально известный игрок обматерил полицейских и даже угрожал представителю правоохранительных органов.

"Не было бы у тебя ствола..." Скандальный экс-динамовец Алиев угрожал полицейскому

Это произошло после остановки патрульной полицией автомобиля, в котором Алиев ехал с друзьями.

Новости
Экс-динамовец Алиев показал откровенное видео с пьяной полуголой женой

Сотрудник полиции попросил водителя предоставить документы, на что экс-игрок "Динамо" вместе со своим товарищем жестко отреагировали.

"С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, на**й, е*нул, ты лег бы", — сказал во время общения с копами Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев разнес "Динамо", заявив, что ему противно смотреть на игру команды.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Персона
Александр Алиев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Динамовское сердце! Прирожденный идиото!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel