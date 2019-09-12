"Не было бы у тебя ствола..." Скандальный экс-динамовец Алиев угрожал полицейскому

Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев угодил в очередной скандал. На этот раз скандально известный игрок обматерил полицейских и даже угрожал представителю правоохранительных органов.

Это произошло после остановки патрульной полицией автомобиля, в котором Алиев ехал с друзьями.

Сотрудник полиции попросил водителя предоставить документы, на что экс-игрок "Динамо" вместе со своим товарищем жестко отреагировали.

"С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, на**й, е*нул, ты лег бы", — сказал во время общения с копами Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев разнес "Динамо", заявив, что ему противно смотреть на игру команды.

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