"Не было бы у тебя ствола..." Скандальный экс-динамовец Алиев угрожал полицейскому

Экс-футболист "Динамо" Александр Алиев угодил в очередной скандал. На этот раз скандально известный игрок обматерил полицейских и даже угрожал представителю правоохранительных органов.
Это произошло после остановки патрульной полицией автомобиля, в котором Алиев ехал с друзьями.
Сотрудник полиции попросил водителя предоставить документы, на что экс-игрок "Динамо" вместе со своим товарищем жестко отреагировали.
Алієв vs Поліція 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B— Брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 12 сентября 2019 г.
"С*ка, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, на**й, е*нул, ты лег бы", — сказал во время общения с копами Алиев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев разнес "Динамо", заявив, что ему противно смотреть на игру команды.
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