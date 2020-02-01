Названо место Шевченко в рейтинге Евро-2020

Андрей Шевченко по проценту набранных со сборной очков вошел в десятку лучших наставников среди коллег, которые будут участвовать в чемпионате Европы по футболу-2020.

Андрей Шевченко

43-летний украинец с показателями 33 матча и 67% очков от максимально возможного количества расположился на восьмой строчке.

Лидирует в рейтинге Роберто Мартинес (сборная Бельгии) с 84%. Второе место у тренера итальянцев Роберто Манчини (75%), символическая "бронза" принадлежит Йоахиму Леву и сборной Германии - 71%.

С четвертой по седьмую строчку в рейтинге расположились Дидье Дешам (Франция - 71%), Луис Энрике (Испания - 71%), Фернанду Сантуш (Португалия - 70%) и Гарет Саутгейт (Англия - 69%).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в групповом турнире чемпионата Европы 2020 года сыграет против Нидерландов, победителя плей-офф пути D и Австрии.

Уже стало известно, какой канал покажет матчи сборной Украины на Евро-2020.

Перед Евро-2020 сборная Украины по футболу проведет один из товарищеских матчей против команды Кипра 26 мая.

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