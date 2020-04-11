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11 апреля • обновлено в 16:10
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Баринов наорал на Губерниева из-за Семина

4.8т
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев устроил скандал с народным артистом России Валерием Бариновым.

Народный артист РФ наорал на Губерниева из-за экс-тренера "Динамо" Киев

Поводом к конфликту послужило открытое письмо наставника "Локомотива" Юрия Семина, который выступил против понижения зарплат у футболистов РПЛ.

Губерниев отреагировал на слова 72-летнего экс-тренера "Динамо" (Киев), наехав на коуча.

"Юр Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор ФК "Локомотив", - заявил Дмитрий.

После этого Баринов позвонил Губерниеву и отчитал журналиста.

"Ох, какие страсти. Позвонил мне мой старинный товарищ Валерий Баринов. Народный артист РФ позвонил и давай орать, дескать, не трогай Семина и футбол. Ну, с Семиным они друзья, тон понятен, да и я к Палычу с уважением, что не отменяет моих вопросов к тренеру и ремарок. Но насчет футбола... То, что я в нем ничего не понимаю, не мешало Баринову десятилетиями торчать со мной в прямом эфире и футбол обсуждать. Дядя Валера, вы мой кумир, идите учить текст, скоро спектакль. С неизменным уважением к артистам, тренерам, театру, кино и футболу!" – написал Губерниев у себя в Telegram-канале.

Народный артист РФ наорал на Губерниева из-за экс-тренера "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губерниев опубликовал гневную тираду в адрес трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой из-за ее слов о коронавирусе.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дмитрий Губерниев
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