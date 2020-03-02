Напоминание Зинченко, очередной фокус Малиновского: топ-события украинцев в Европе

Есть первый трофей! А также первый "сухой" матч и новый рекорд - украинцы сделали минувший уик-энд реально огненным и незабываемым.

После небольших пауз и падений в игре наши легионеры снова "на коне", выиграв первый трофей 2020-го (он же - первый трофей сезона, если не считать Суперкубок Англии 2019 Александра Зинченко). И наш "англичанин" теперь берет очередной кубок с "Сити", а Руслан Малиновский и Андрей Лунин поддерживают Зинченко своими новыми достижениями в Италии и Испании.

OBOZREVATEL рассказывает о "самых" вкусных моментах огненного уик-энда украинцев и новых достижениях, которые покоряются нашим легионерам в Европе.

Когда кубок превращается в дежурный трофей

Как уже повелось в последние годы, Александр Зинченко является "локомотивом" украинцев в плане завоевания трофеев, вместе с "Ман Сити" "пачками" собирая награды в Англии. И хотя сейчас у "горожан" не самый лучший период в чемпионате, но своей очередной трофей - Кубок Лиги - команда Гвардиолы взяла.

Александр Зинченко третий раз выигрывает Кубок английской Лиги instagram.com/zinchenko_96/

Несмотря на победу, такой успех "Ман Сити" уже никак не будоражит и особо не радует. Манчестерцы третий сезон кряду берут Кубок Лиги, который среди элиты далеко не на первом плане и часто заставляет тренеров выставлять "полуторные" составы.

Так в этот раз поступил и Гвардиола, выпустив со старта сразу 4 игрока запаса, среди которых сейчас находится и Зинченко. Со свежими и по-своему мотивированными игроками "Сити" не без приключений, но довольно легко и ярко переиграл "Астон Виллу" 2:1, а Зинченко мог еще и ассистировать отличной диагональю на Фодена, попади тот в дальний угол.

Впрочем, кубок есть кубок, и Зинченко только укрепил свой статус "самого титулованного действующего украинского футболиста". И хотя Александр снова отлично напомнил Пепу о себе, но выигрыш Кубка Лиги так и может остаться единственной "минутой славы" для Александра в этом сезоне (как и единственным трофеем). В нынешнем сезоне украинец провел лишь 11 матчей (9 - в основе) в чемпионате и только 2 - в Лиге чемпионов. К тому же, "золота" АПЛ "Ман Сити" уже явно не видать, а с выигрышем ЛЧ (да и Кубка Англии) остается еще много вопросов.

Устроили настоящий ураган и обновили очередной рекорд

"Аталанта" Джан Пьеро Гасперини хоть и раскрыла все свои карты еще в прошлом сезоне, но не перестает удивлять и сегодня. Самая результативная команда Серии А вновь провела феерический матч, забив 7 мячей! И Гасперини снова отлично проворачивает трюк с выходом на замену Малиновского - украинец делает "вишенку на торте" в виде "гол+пас".

Руслан Малиновский

"Аталанта" на выезде играла с "Лечче" (где по ходу матча вышел другой украинец - Евгений Шахов) и показала настоящий парад голов. Да, защита хозяев во втором тайме явно посыпалась, но атака гостей показывала просто фантастическое взаимопонимание. А Малиновскому хватило чуть более 20 минут, чтобы сначала сделать ассист на Муриэля, а в добавленное время и самому положить "банку" фирменным ударом издали.

Невероятно, но "Аталанта" уже третий раз в сезоне побеждает с 7-ю забитыми мячами (после 7:0 над "Торино" и 7:1 с "Удинезе"). А Малиновский помог "бергамаски" обновить очередной рекорд - "Аталанта" выигрывает минимум 5 матчей с разницей минимум в 5 мячей. Последний раз подобное совершал легендарный "Милан" в сезоне 1959/60.

После разгрома "Лечче" "Аталанта" заняла 4 позицию в турнирной таблице (48 очков), всего на 6 пунктов отставая от идущего третьим "Интера".

Первый "ноль" и новые опасения

С переходом в "Овьедо" дела пошли вверх как у Андрея Лунина, так и у самой команды, которая пока борется за выживание в Сегунде. Но украинец явно укрепил тыл аутсайдера, а в предыдущей игре добился первого "сухого" матча в составе "Овьедо".

Андрей Лунин

Команда украинца принимала дома "Тенерифе", обыграв его - 1:0. У Лунина работы было в целом немного, но в нужный момент Андрей выручил свою команду и сумел сохранить ворота на замке. А "Овьедо" - прервать 3-матчевую серию без побед и приблизиться к спасительному (18-му) месту на расстояние в 2 очка.

Постепенные успехи Лунина не остаются без внимания в Мадриде, особенно среди фанов "Реала", которые не устают призывать руководство сделать украинца "дублером" Тибо Куртуа. В стане "сливочных" вроде бы и не против такой затеи, уже настроившись избавиться от арендованного француза Ареола. Но буквально на днях испанские СМИ наполнились информацией, что "Реал" пристально следит за 22-летним вратарем "Атлетик" Унаи Симоном. Симон, к слову, возглавляет третью по прочности оборону Примеры этого сезона, пропустив лишь 22 мяча в 25-турах (меньше только у "Реала" и "Атлетико").

Был "фашистом" и "расистом", стал - "коммунистом"

"Альбасете" Романа Зозули в Сегунде снова встретился с "Райо Вальекано", и все были о ожидании новых приключений фанов "Райо" в своем стремлении насолить украинцу. Несмотря на прошлые оскорбления украинца (из-за чего матч этих команд в Мадриде был сорван), Зозуля появился на поле с новых минут, и ультрас "Райо" выдали новую волну "радости".

"Когда все начиналось - был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Facebook, и я получился нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня мне сказали, что я коммунист. Сами разобраться не могут. Скоро скажут, наверное, что я гей", - рассказал Зозуля в интервью программе ПроФутбол. Роман не опускает руки и с высокоподнятой головой немного "троллит" своих противников, не давая скандалу сойти на нет. Несмотря на общие осуждения и штрафы для "Райо Вальекано", ситуация продолжается и уже доходит до абсурдного. Но будет ли этому конец?

Сам же Зозуля с партнерами не смог отомстить "Райо" в игровом плане, сыграв дома вничью 1:1. Роман имел несколько неплохих моментов, но отличиться не сумел - украинец не забивает с октября 2019-го.

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