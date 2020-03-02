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2 марта • обновлено в 15:57
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Напоминание Зинченко, очередной фокус Малиновского: топ-события украинцев в Европе

Напоминание Зинченко, очередной фокус Малиновского: топ-события украинцев в Европе
Украинский легион начинает весну с очередным трофеем и бомбовыми результатами
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Есть первый трофей! А также первый "сухой" матч и новый рекорд - украинцы сделали минувший уик-энд реально огненным и незабываемым.

После небольших пауз и падений в игре наши легионеры снова "на коне", выиграв первый трофей 2020-го (он же - первый трофей сезона, если не считать Суперкубок Англии 2019 Александра Зинченко). И наш "англичанин" теперь берет очередной кубок с "Сити", а Руслан Малиновский и Андрей Лунин поддерживают Зинченко своими новыми достижениями в Италии и Испании.

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Исключение "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: клуб Зинченко подал в суд

OBOZREVATEL рассказывает о "самых" вкусных моментах огненного уик-энда украинцев и новых достижениях, которые покоряются нашим легионерам в Европе.

Когда кубок превращается в дежурный трофей

Как уже повелось в последние годы, Александр Зинченко является "локомотивом" украинцев в плане завоевания трофеев, вместе с "Ман Сити" "пачками" собирая награды в Англии. И хотя сейчас у "горожан" не самый лучший период в чемпионате, но своей очередной трофей - Кубок Лиги - команда Гвардиолы взяла.

Александр Зинченко третий раз выигрывает Кубок английской Лиги

Александр Зинченко третий раз выигрывает Кубок английской Лиги

instagram.com/zinchenko_96/

Несмотря на победу, такой успех "Ман Сити" уже никак не будоражит и особо не радует. Манчестерцы третий сезон кряду берут Кубок Лиги, который среди элиты далеко не на первом плане и часто заставляет тренеров выставлять "полуторные" составы.

Так в этот раз поступил и Гвардиола, выпустив со старта сразу 4 игрока запаса, среди которых сейчас находится и Зинченко. Со свежими и по-своему мотивированными игроками "Сити" не без приключений, но довольно легко и ярко переиграл "Астон Виллу" 2:1, а Зинченко мог еще и ассистировать отличной диагональю на Фодена, попади тот в дальний угол.

Впрочем, кубок есть кубок, и Зинченко только укрепил свой статус "самого титулованного действующего украинского футболиста". И хотя Александр снова отлично напомнил Пепу о себе, но выигрыш Кубка Лиги так и может остаться единственной "минутой славы" для Александра в этом сезоне (как и единственным трофеем). В нынешнем сезоне украинец провел лишь 11 матчей (9 - в основе) в чемпионате и только 2 - в Лиге чемпионов. К тому же, "золота" АПЛ "Ман Сити" уже явно не видать, а с выигрышем ЛЧ (да и Кубка Англии) остается еще много вопросов.

Устроили настоящий ураган и обновили очередной рекорд

"Аталанта" Джан Пьеро Гасперини хоть и раскрыла все свои карты еще в прошлом сезоне, но не перестает удивлять и сегодня. Самая результативная команда Серии А вновь провела феерический матч, забив 7 мячей! И Гасперини снова отлично проворачивает трюк с выходом на замену Малиновского - украинец делает "вишенку на торте" в виде "гол+пас".

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

"Аталанта" на выезде играла с "Лечче" (где по ходу матча вышел другой украинец - Евгений Шахов) и показала настоящий парад голов. Да, защита хозяев во втором тайме явно посыпалась, но атака гостей показывала просто фантастическое взаимопонимание. А Малиновскому хватило чуть более 20 минут, чтобы сначала сделать ассист на Муриэля, а в добавленное время и самому положить "банку" фирменным ударом издали.

Невероятно, но "Аталанта" уже третий раз в сезоне побеждает с 7-ю забитыми мячами (после 7:0 над "Торино" и 7:1 с "Удинезе"). А Малиновский помог "бергамаски" обновить очередной рекорд - "Аталанта" выигрывает минимум 5 матчей с разницей минимум в 5 мячей. Последний раз подобное совершал легендарный "Милан" в сезоне 1959/60.

После разгрома "Лечче" "Аталанта" заняла 4 позицию в турнирной таблице (48 очков), всего на 6 пунктов отставая от идущего третьим "Интера".

Первый "ноль" и новые опасения

С переходом в "Овьедо" дела пошли вверх как у Андрея Лунина, так и у самой команды, которая пока борется за выживание в Сегунде. Но украинец явно укрепил тыл аутсайдера, а в предыдущей игре добился первого "сухого" матча в составе "Овьедо".

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Команда украинца принимала дома "Тенерифе", обыграв его - 1:0. У Лунина работы было в целом немного, но в нужный момент Андрей выручил свою команду и сумел сохранить ворота на замке. А "Овьедо" - прервать 3-матчевую серию без побед и приблизиться к спасительному (18-му) месту на расстояние в 2 очка.

Постепенные успехи Лунина не остаются без внимания в Мадриде, особенно среди фанов "Реала", которые не устают призывать руководство сделать украинца "дублером" Тибо Куртуа. В стане "сливочных" вроде бы и не против такой затеи, уже настроившись избавиться от арендованного француза Ареола. Но буквально на днях испанские СМИ наполнились информацией, что "Реал" пристально следит за 22-летним вратарем "Атлетик" Унаи Симоном. Симон, к слову, возглавляет третью по прочности оборону Примеры этого сезона, пропустив лишь 22 мяча в 25-турах (меньше только у "Реала" и "Атлетико").

Был "фашистом" и "расистом", стал - "коммунистом"

"Альбасете" Романа Зозули в Сегунде снова встретился с "Райо Вальекано", и все были о ожидании новых приключений фанов "Райо" в своем стремлении насолить украинцу. Несмотря на прошлые оскорбления украинца (из-за чего матч этих команд в Мадриде был сорван), Зозуля появился на поле с новых минут, и ультрас "Райо" выдали новую волну "радости".

"Когда все начиналось - был фашистом. Потом они начали вскрывать мой Facebook, и я получился нацистом. Недавно я стал расистом, а сегодня мне сказали, что я коммунист. Сами разобраться не могут. Скоро скажут, наверное, что я гей", - рассказал Зозуля в интервью программе ПроФутбол. Роман не опускает руки и с высокоподнятой головой немного "троллит" своих противников, не давая скандалу сойти на нет. Несмотря на общие осуждения и штрафы для "Райо Вальекано", ситуация продолжается и уже доходит до абсурдного. Но будет ли этому конец?

Сам же Зозуля с партнерами не смог отомстить "Райо" в игровом плане, сыграв дома вничью 1:1. Роман имел несколько неплохих моментов, но отличиться не сумел - украинец не забивает с октября 2019-го.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
украинцы за границей Чемпионат Италии Чемпионат Испании Чемпионат Англии
Персоны
Роман Зозуля Александр Зинченко Пеп Гвардиола Руслан Малиновский Андрей Лунин
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Аталанта Реал Овьедо Альбасете Райо Вальекано
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