На ровном месте: британский пенсионер "развел" Абрамовича на 1,1 млн евро

Банкир на пенсии Николас Кростуэйт серьезно обогатился на лондонском "Челси" Романа Абрамовича. Британец на ровном месте "развел" российского олигарха на 1 миллион фунтов (1,1 млн евро)

Причиной такого бонуса британскому пенсионеру стала стройка нового стадиона "Челси", который планируется ввести в эксплуатацию до старта сезона-2023/24.

Дом Кростуэйта находится рядом с местом предполагаемого строительства арены "синих". Поэтому банкир пожаловался на то, что гигантское сооружение будет перекрывать его семье солнечный свет и потребовал от клуба денежную компенсацию в размере 20 млн фунтов, передает Sport24 со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что лондонцы отказались платить такую сумму, предложив Кростуэйту 1 млн фунтов в качестве компенсации. Стороны начали искать справедливости в суде, где клуб сумел доказать, что воздушное пространство над будущим стадионом также принадлежит "Челси". Все это привело к тому, что пенсионер отказался от затеи продолжать разбирательства и согласился на условия "аристократов".

"Челси" достиг договоренности в данном вопросе. Детали соглашения конфиденциальны и не подлежат разглашению", - сказал пресс-атташе лондонского клуба.

Напомним, накануне "Челси" разгромно проиграл "Барселоне" и вылетел из Лиги чемпионов.