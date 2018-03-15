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На ровном месте: британский пенсионер "развел" Абрамовича на 1,1 млн евро

6.3тЧитать новость на украинском

Банкир на пенсии Николас Кростуэйт серьезно обогатился на лондонском "Челси" Романа Абрамовича. Британец на ровном месте "развел" российского олигарха на 1 миллион фунтов (1,1 млн евро)

Причиной такого бонуса британскому пенсионеру стала стройка нового стадиона "Челси", который планируется ввести в эксплуатацию до старта сезона-2023/24.

Дом Кростуэйта находится рядом с местом предполагаемого строительства арены "синих". Поэтому банкир пожаловался на то, что гигантское сооружение будет перекрывать его семье солнечный свет и потребовал от клуба денежную компенсацию в размере 20 млн фунтов, передает Sport24 со ссылкой на The Sun.

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Отмечается, что лондонцы отказались платить такую сумму, предложив Кростуэйту 1 млн фунтов в качестве компенсации. Стороны начали искать справедливости в суде, где клуб сумел доказать, что воздушное пространство над будущим стадионом также принадлежит "Челси". Все это привело к тому, что пенсионер отказался от затеи продолжать разбирательства и согласился на условия "аристократов".

"Челси" достиг договоренности в данном вопросе. Детали соглашения конфиденциальны и не подлежат разглашению", - сказал пресс-атташе лондонского клуба.

Напомним, накануне "Челси" разгромно проиграл "Барселоне" и вылетел из Лиги чемпионов.

Персона
Роман Абрамович
Место
АнглияЛондон
Объект
ФК Челси
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