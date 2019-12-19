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19 декабря • обновлено в 22:16
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"На Донбассе": Зозуля назвал истинную причину скандала в Испании

3.2т
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Украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля, который подвергся оскорблениям во время матча Сегунды, заявил, что инициатором скандала стали испанцы, воевавшие на Донбассе против Украины.

"Все началось, когда я подписал контракт с "Райо Вальекано". Фаны сказали, что такое будет происходить, потому что я поддерживаю украинскую армию, а они на противоположной стороне. Шестеро из их группы воевало на Донбассе против Украины. Они не собираются менять мнение", - цитирует Marca пресс-конференцию украинца.

По словам Зозули очень много для него в этот момент сделали одноклубники "Альбасете".

"Сначала я не хотел ехать на этот матч. Мои партнеры по команде сказали, что хотят, чтобы я был там. Это моя семья. Жена тоже сказала, что нужно ехать на матч. Я профессионал, поэтому был на той встрече", – сказал Зозуля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

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Автор
Максим Богданов
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Очень глупо обвинять футбольных болельщиков.Футбольные фанаты умеют объединяться,недавние события с покиданием трибун на всех матчах тура в России,наглядный пример,и тогда Зозуле конфликт с Райо Вальекано
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Волгоград Ец,покажется детской шалостью
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Ку Алексей
Ку Алексей
зозудя - феерический д0лб0ёб!
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