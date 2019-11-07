"Мы позволили..." Михайличенко рассказал о подготовке к матчу с "Копенгагеном"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от матча с "Копенгагеном" в 4-м туре группового турнира Лиги Европы.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо"

"Конечно, мы разбирали домашнюю игру с "Копенгагеном". Быстрый гол повлиял на ход матча, добавил соперникам уверенности. Мы были немного не готовы к такому началу. К такому вообще сложно подготовиться. Не отказываюсь от своих слов: мы позволили "Копенгагену" сыграть в его футбол в Киеве. Постараемся это исправить. Из списка 20 футболистов, которые прилетели с командой, каждый может взять на себя ответственность", - отметил Михайличенко, чьи слова цитирует пресс-служба киевского клуба.

Отвечая на вопрос о том, каких высот ему удалось добиться за время работы с командой, наставник "бело-синих" был скромен.

"Стараемся добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка", - сказал главный тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок группового этапа Лиги Европы "Копенгаген" - "Динамо" состоится в четверг 7 ноября. Начало - в 19.55.

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