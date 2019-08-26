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"Моя философия": Луческу "изменил" "Шахтеру" с другим клубом

1.2т Читать материал на украинском

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о любимом сейчас клубе и прокомментировал карьеру футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Мирча Луческу

Мирча Луческу

Eurosport

"Мне больше всего нравится "Манчестер Сити", потому что это моя философия игры в футбол. Держать и контролировать мяч. Играть в умный футбол. Строить игру на владении мячом и быстрой смене вектора атаки", - отметил Луческу в интервью программе "Профутбол".

По его словам Зинченко делает именно то, чего хочет Гвардиола.

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"Сейчас он научился защищаться, отбирать мяч. Он очень хорош в атаке. Игра Гвардиолы поражает тем, что все на поле очень дисциплинированы. Кто не выполняет его указаний, оставляет команду. Лень не прощается. Почему они продают Сане? Сане классный игрок! Но он не выполняет требований Гвардиолы", - добавил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу эмоционально рассказал о проблемах "Динамо", в котором сменился тренер.

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