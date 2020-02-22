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22 февраля • обновлено в 21:21
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Московское "Динамо" избавилось от футболиста-предателя Украины

6.1т
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Московский футбольный клуб "Динамо" до конца сезона отправил экс-украинца Игоря Калинина в аренду в екатеринбуржский "Урал".

Игорь Калинин

Игорь Калинин

ФК Урал

24-летний воспитанник крымского футбола до переезда в Россию играл в Украине за "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду".

В 2014 году после аннексии Россией полуострова получил российский паспорт. В феврале 2018 года заключил контракт с "Краснодаром". Дебютировал в российской премьер-лиге 2 апреля 2018 года в домашнем матче 24-го тура против "Анжи".

3 августа покинул клуб. 20 сентября подписал контракт с казанским "Рубином". 14 июня 2019 года перешёл в московское "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2015-го Калинин самовольно покинул "Зарю", после того как по результатам внутриклубного расследования был выявлен в качестве организатора мероприятий по манипулированию результатами матчей молодежного состава. Футболист все обвинения отверг, пройдя тест на детекторе лжи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
Тег
Динамо Москва
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