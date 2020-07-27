Мистеры так не поступают, – гендиректор "Шахтера" о переходе Луческу в "Динамо"

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в команде так и не смогли найти объяснение тому, что Мирча Луческу принял решение возглавить "Динамо".

"Мы уже анализировали причины принятия этого решения, но ответ найти очень сложно. Единственное, когда президент "Динамо" подходил к ультрас и сказал им, что Луческу остался недоволен тем, что президент "Шахтера" его уволил, и он хочет доказать, что это было неправильное решение", – сказал Палкин в интервью на YouTube-канале Украина 24.

Он также отметил, что не совсем понимает, как Луческу смог принять предложение "Динамо" после 12 лет в "Шахтере".

"Я в клубе проработал больше 17 лет. Я даже в страшном сне себе не представляю, как я могу очутиться в киевском "Динамо". Я не иностранец, но может у них это происходит как-то проще. Если подытожить все, то вы знаете, что Луческу называют Мистером. Но я думаю, что мистеры так не поступают", – считает гендиректор "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палкин рассказал, почему румынский специалист ушел из "Шахтера" в 2016 году.