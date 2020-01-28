Милевский тайно записал личный разговор с Михайличенко – в сети появилась аудиозапись

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский выложил в сеть личный диалог с тренером киевской команды Алексеем Михайличенко после товарищеского матча между клубами.

Милевский опубликовал разговор с бывшим наставником на YouTube-канале под названием "Миля".

Алексей Михайличенко и Артем Милевский

Милевский: – Саныч, удачи вам в Кубке Украины!

Михайличенко: – Ты, как обиженный, прошел возле меня перед игрой. Настраивался?

Милевский: – Та нет, чего? Нормально все.

Михайличенко: – В отличие от тебя, я не пишу, как ты тогда написал: "Нет, чтобы Саныч спросил, как у меня дела. А он меня учит." Я первый спросил, как у тебя дела, и не учу я, а переживаю за тебя!

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" добыло разгромную победу над брестским в товарищеском матче на зимних сборах в Турции.

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