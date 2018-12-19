Милевский оторвался с пышногрудой подругой: фото красотки

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский беспечно отдыхает от футбольных игр в теплых ОАЭ.

Футболист, известный своими бесчисленными скандалами и амурными похождениями, не удержался поделиться с подписчиками Instagram очередным любовным трофеем.

Правда, особых подробностей о новой подруге Артем решил не публиковать. Девушку, которая на снимке ужинает с Милевским зовут Дарина, ей 27 лет и она, естественно, модель и хореограф.

Напомним, что Милевский играл в "Динамо" с 2002 по 2013 год. В 178 матчах за первую команду экс-форвард сборной Украины забил 57 голов. Из-за сложных взаимоотношений с руководством клуба украинского футболиста перевели во вторую команду. Затем после окончания контракта с "Динамо" форвард пробовал свои силы в чемпионатах Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси. Сейчас Милевский защищает цвета венгерской "Кишварды".

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский сделал заявление о завершении карьеры.