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Милевский оторвался с пышногрудой подругой: фото красотки

3.2тЧитать материал на украинском

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский беспечно отдыхает от футбольных игр в теплых ОАЭ.

Милевский оторвался с пышногрудой подругой: фото красотки

Футболист, известный своими бесчисленными скандалами и амурными похождениями, не удержался поделиться с подписчиками Instagram очередным любовным трофеем.

Милевский оторвался с пышногрудой подругой: фото красотки

Правда, особых подробностей о новой подруге Артем решил не публиковать. Девушку, которая на снимке ужинает с Милевским зовут Дарина, ей 27 лет и она, естественно, модель и хореограф.

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Напомним, что Милевский играл в "Динамо" с 2002 по 2013 год. В 178 матчах за первую команду экс-форвард сборной Украины забил 57 голов. Из-за сложных взаимоотношений с руководством клуба украинского футболиста перевели во вторую команду. Затем после окончания контракта с "Динамо" форвард пробовал свои силы в чемпионатах Турции, Хорватии, Румынии, России и Беларуси. Сейчас Милевский защищает цвета венгерской "Кишварды".

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский сделал заявление о завершении карьеры.

Персона
Артем Милевский
Место
ОАЭ
Теги
ФК Динамо Киевсборная Украины по футболу
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