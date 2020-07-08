"Милан" совершил невероятный камбэк в матче с "Ювентусом", забив три гола за пять минут.

"Милан" невероятным образом отыгрался в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса", забив три гола за пять минут.

Первый тайм поединка закончился нулевой ничьей, а в самом начале второй половины гости повели в два мяча благодаря сольному проходу Адриана Рабьо и точному удару Криштиану Роналду после выхода один на один с голкипером. С 62-й по 67-ю минуту "Милану" удалось трижды поразить ворота "Ювентуса", а за десять минут до конца основного времени хозяева сняли все вопросы о победителе, забив четвертый гол – 4:2.

Эта победа позволила "Милану" подняться на пятое место в таблице, которое дает путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Команда не дала "Ювентусу" увеличить отрыв от второго места после осечки "Лацио". Туринский клуб опережает ближайшего претендента на чемпионство на семь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из предыдущих матчей итальянской Серии А "Милан" сыграл в результативную ничью со СПАЛом, пропустив шедевральный гол дальним ударом с лета.