Месси оконфузился с подругой партнера по "Барселоне"

Звездный форвард "Барселоны" Лионель Месси угодил в неловкую ситуацию во время финала Кубка Испании против "Севильи". После финального свистка, который зафиксировал победу "сине-гранатовых" 5:0, к Месси подошла подруга его одноклубника Серхио Роберто.

Известная американо-израильская модель Корал Симанович попросила знаменитого аргентинца сделать совместное селфи, но Месси застеснялся, и долго не мог пристроить свои руку во время фотографирования.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть как это было, а также полюбоваться другими снимками 26-летней красотки.

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Корал Симанович Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Месси установил два впечатляющих достижения в ЛЧ