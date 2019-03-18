Шахтер и Динамо "пострадали" из-за выборов президента Украины

Четвертьфинал Кубка Украины по футболу "Шахтер" – "Динамо" перенесен на 7 апреля. Игра состоится на ОСК "Металлист" в Харькове.

Шахтер - Динамо Динамо от Шурика

Из-за выборов президента Украины (31 марта) матчи 23-го утра УПЛ (1-2 апреля) сместили на 3 число, а игры Кубка, которые были запланированы на эти дни, соответственно сдвинулись на 4 дня (на 7 апреля). Матчи 24-го тура УПЛ (запланированные на 6-7 апреля) будут сыграны 13.04.

Помимо личной встречи двух украинских грандов, в четвертьфинале Кубка страны должны сойтись "Ингулец" и "Карпаты", "Днепр-1" и "Ворскла", а также ФК "Львов" и "Заря".

Действующим обладателем Кубка является "Шахтер", в финале в Днепре победивший "Динамо" со счетом 2:0.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!