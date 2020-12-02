Матч Кубка Украины по футболу завершился грандиозной сенсацией

Финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" сенсационно вылетела в 1/8 финала нынешнего розыгрыша.

Подопечные Юрия Максимова на поле родного стадиона им. Бутовского неожиданно уступили клубу из Первой лиги. Встреча против "Агробизнеса" из города Волочиск Хмельницкой области завершилась со счетом 0:1.

Судьбу матча решил точный удар Руслана Черненко на 25-й минуте. 28-летний хавбек точным ударом со штрафного с 17 метров отправил мяч четко в ворота Ризныка.

"Агробизнес" – "Ворскла" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 25 Черненко

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Когут Николай, Курило, Груша, Семенец, Думанюк, Когут Иван, Черненко, Романюк.

Ворскла: Резник, Сапай, Ндиайе, Яворский, Пердута, Якубу, Пуцлин, Скляр, Степанюк, Пешич, Васин

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля "Ворскла" второй раз в истории вышла в финал КУ, где в драматичном матче проиграло киевскому "Динамо".

Основное и дополнительное время матча на харьковском ОСК "Металлист" завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее были киевляне (8:7).