"Динамо" пропустило на последней секунде и проиграло в Лиге Европы

Киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы в меньшинстве потерпело поражение в игре со шведским "Мальме" и существенно ухудшило свои шансы на выход в плей-офф.

Поединок на поле стадиона "Сведбанк" завершился со счетом 4:3.

Мальме - Динамо ФК Динамо

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Мальме – Динамо.

Матч начался шокирующе для украинцев, которые уже на 1-й минуте пропустили гол. После подачи с углового Бергет с острого угла пробил головой, Бущан парировал, но Бенгтссон с нескольких метров добил мяч в пустые ворота - 1:0.

Мальме - Динамо ФК Динамо

Спустя несколько минут "Динамо" получило сразу несколько возможностей сравнять счет, но не реализовало ни один из них. Сперва Буяльский красиво обыграл защитника, вышел один на один, но однако его простой удар легко забрал голкипер, а затем Вербич, эффектно обойдя двух защитников, также не смог пробить шведского вратаря.

Мальме - Динамо ФК Динамо

Киевляне продолжили атаковать и создавать опасные моменты, но реализация существенно хромала.

Ситуация изменилась на 18-й минуте, когда киевским футболистам удалась отличная комбинация. Буяльский получил мяч между игроками в линии, прошел по флангу, выполнил подачу, где на дальней штанге Миколенко мощно пробил между ног вратаря - 1:1.

Украинцам, которые удачно играли вторым темпом, удавалось собирать подборы и навязывать свою игру сопернику.

"Динамо" удавалось высоко прессинговать "Мальме", заставляя шведов ошибаться, но в удары по воротам это не переходило.

На 38-й минуте Вербич запорол свой третий голевой момент, но спустя минуту Цыганков реализовал свой первый. Буяльский низом прострелил на ход Виктору, который в касание расстрелял с 12 метров - 1:2.

Второй тайм стал зеркальным отображением первого. На 48-й минуте необязательный фол Шепелева привел к штрафному удару, который хозяева разыграли идеально. После подачи Розенберг оказался без опеки, и в касание пробил в ближний угол, где Бущан смог коснуться мяч, но не отбить - 2:2.

Украинцы выглядели полностью разобранными и спустя девять минут пропустили третий. Кендзера потерял Рекипа, который спокойно вошел в штрафную и пробил над Бущаном - 3:2.

На 65-й минуте капитан "Динамо" Сидорчук серьезно подставил свою команду. Сергей получил две желтые за разговоры и был удален с поля.

"Динамо" осталось в меньшинстве, но не сдалось, совершив настоящий подвиг. На 77-й минуте Цыганков со штрафного подал во вратарскую, где Вербич коленом в касание пробил Далина - 3:3.

Мальме - Динамо ФК Динамо

Судья добавил 6 дополнительных минут, за которые он успел показать желтую Михайличенко, а "Мальме" забить победный гол. На последних секундах Миколенко потерял мяч на фланге, сделал прострел в штрафную, где никем не прикрытый Розенберг переправил мяч в дальний угол - 4:3.

В заключительном туре группового этапа футболисты из Киева сыграют 12 декабря дома против "Лугано". В этом матче из-за перебора карточек не сыграют Вербич, Сидорчук и Шабанов.

"Мальме" Швеция – "Динамо" Украина 4:3 (1:2, 3:1)

Голы: 1:0 – 2 Бенгтссон, 1:1 – 18 Миколенко, 1:2 – 39 Цыганков, 2:2 – 48 Розенберг, 3:2 – 57 Ракип, 3:3 – 77 Вербич, 4:3 – 90 Розенберг.

Мальме – Далин, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нильсен, Сафари (Кнудсен, 90), Инносент (Ракип, 46), Рикс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваев, 82), Буяльский (Гармаш, 89), Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракип (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Беседин (90).

Удаление: Сидорчук (65).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре этого еврокубкового турнира вице-чемпионы Украины добыли минимальную победу над "Мальме" (1:0); во втором, в Швейцарии, не смогли обыграть "Лугано" (0:0).

Спаренные поединки 3-го и 4-го туров против "Копенгагена" киевляне свели вничью. 24 октября в Украине - 1:1, и 7 ноября в Дании также 1:1.

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