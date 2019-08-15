Ляп дня: в Нигерии "поиздевались" над сборной Украины по футболу

Федерация футбола Нигерии в своем Twitter-аккаунте нелепо ошиблась в анонсе матча между командой своей страны и сборной Украины. Нигерийцы неправильно изобразили украинский флаг.

Отметим, что пресс-служба нигерийской федерации опубликовала новость о вызванных на матч футболистах. Среди приглашенных - хавбек лондонского "Арсенала" Алекс Ивоби, нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо и экс-форвард российского ЦСКА Ахмед Муса.

Товарищеский поединок Украина - Нигерия состоится 10 сентября на поле "Днепр-Арены".

Следующий поединок подопечных Андрея Шевченко намечен на 7 сентября. Сборная Украины примет в Харькове сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Федецкий рассказал, как относились в сборной к Ярославу Ракицкому из-за гимна.

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