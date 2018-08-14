Рекордное подорожание: составлен рейтинг самых дорогих украинских футболистов

Стартовавший новый футбольный сезон привел к обновлению цен на игроков. Как это коснулось украинцев, наглядно демонстрирует рейтинг самых дорогих отечественных футбольных звезд.

Лидером среди игроков является экс-футболист киевского "Динамо", перешедший недавно в английский "Вест Хэм", Андрей Ярмоленко. Несмотря на то, что цена на полузащитника сборной Украины упала на 3 миллиона евро, Андрей оценивается в 20 миллионов и уверенно возглавляет рейтинг, составленный авторитетным интернет-порталом Transfermarkt.

Рекордно подорожал еще один вингер национальной команды и "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Футболист прибавил в стоимости 7 миллионов и с 15 миллионами евро вышел на второе место.

На третьем месте остался Марлос из "Шахтера", цена на которого не изменилась (11 млн). Его партнер по клубу Тарас Степаненко и Евгений Коноплянка из "Шальке" подорожали на с 9 до 10 миллионов и делят 4-5 места рейтинга.

Переход вратаря Андрея Лунина из "Зари" в мадридский "Реал", естественно, повлиял на стоимость голкипера. Она выросла более чем в 2,5 раза и теперь составляет 8,5 миллионов евро. Эта сумма вывела талантливого футболиста на шестое место рейтинга.

Отлично начавший сезон в бельгийском "Генке" Руслан Малиновский с ценой в 4 млн евро находится на 11-й позиции и имеет все шансы уже в следующем обновлении подняться в топ-10.

Полностью топ-10 самых дорогих украинских футболистов выглядит так:

1. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 20 млн евро

2. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 15 млн евро

3. Марлос ("Шахтер") – 11 млн евро

4. Тарас Степаненко ("Шахтер") – 10 млн евро

4. Евгений Коноплянка ("Шальке") – 10 млн евро

6. Андрей Лунин ("Реал") – 8,5 млн евро

6. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") – 8,5 млн евро

8. Виктор Цыганков ("Динамо") – 8 млн евро

9. Денис Гармаш ("Динамо") – 5 млн евро

10. Виктор Коваленко ("Шахтер") – 4,5 млн евро

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Испании и клуба "Манчестер Юнайтед" Де Хеа станет самым богатым голкипером в мире.