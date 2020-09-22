Луческу сказал, к чему готовит "Динамо" в матче Лиги чемпионов с "Гентом"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Гента" признался, что основная цель это результат.

По словам Мистера, он готовит клуб к различным сценариям на поле.

"Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник", – цитирует Луческу "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча "Динамо" – "Гент" в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоится в среду, 23 сентября. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч. Также букмекеры назвали победителя этой игры.