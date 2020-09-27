Луческу рассказал, почему на самом деле Кравец ушел из "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что Артем Кравец ушел из киевского клуба по причине большой конкуренции.

Румынский специалист заявил, что никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, и ни перед кем не закрывал двери.

"Он пришел в "Динамо", но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход", – цитирует Мистера пресс-служба столичной команды..

Луческу отметил, что очень важно, чтобы тренер понимал футболиста.

"Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте", – отметил румын.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец 22 сентября официально перешел в "Коньяспор".

Позже бывшая жена Артема Анна прокомментировала уход нападающего из киевского клуба.

Отметим, что Кравец с 2018 года на протяжении полутора лет уже выступал в местной Суперлиге в составе "Кайериспора". За турецкий клуб он провел 63 матча, забив 21 гол и отдав 1 результативную передачу. После окончания сезона 2019/20 руководство команды попросило украинца начать поиски нового коллектива, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2021 года.