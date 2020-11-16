Луческу прокомментировал слухи о своем уходе из "Динамо"

Наставник "Динамо" Мирча Луческу опроверг слухи о своем скором уходе с поста главного тренера киевлян.

В комментарии изданию Footboom румынский наставник заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он не знает, кто мог это придумать.

"Не знаю, откуда такая информация взялась, кто ее придумал. Она совершенно не соответствует действительности, я продолжаю как и раньше работать с клубом", – рассказал Луческу.

Напомним, что Мистер возглавил киевский клуб летом 2020 года. За это время команда провела 16 матчей под его руководством, одержав 10 побед при 3 поражениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в румынских СМИ появились слухи, согласно которым Луческу якобы покинет пост тренера "Динамо" из-за пандемии коронавируса.