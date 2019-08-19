"Ловит рыбу": Суркис рассказал о последних словах Хацкевичу

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как происходила отставка экс-наставника команды Александра Хацкевича после матча с "Брюгге" и какие надежды он возлагает на новый тренерский штаб.

"У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Я, естественно, предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Поговорив с ним, я сказал: "Александр Николаевич, отдыхайте! Подумайте, какие были допущены ошибки. Какие были позитивные моменты. Вы - молодой человек, вам еще работать тренером, и если не в этой команде, то в другой", - сказал Суркис в интервью "Профутболу".

Александр Хацкевич AFP

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Говоря о причинах своего решения, Суркис сказал:

"У нас не было игры в последних матчах, я подчеркиваю, у нас не было и результата. Почему? Мне сложно сказать. Полагаю, новый тренерский штаб все проанализирует, протестирует футболистов. Естественно, меня волнует вопрос: почему мы провалили начало сезона? Ведь были возложены большие надежды. При счете 2:1 у меня не было уверенности, что мы "Брюгге" победим. Если была выбрана неправильная тактика, неправильная стратегия этих двух матчей — то это вопрос уже к тренерскому штабу. Поэтому, тренерский штаб сегодня отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди".

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