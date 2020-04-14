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14 апреля • обновлено в 15:42
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"Лизопут хр*нов": экс-футболиста сборной России пристыдили за любовь к Путину

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Знаменитый экс-футболист сборной России Вадим Евсеев был высмеян в сети после того, как заявил о незаменимости Владимира Путина.

Евсеев отметил, что президент РФ хорошо относится к гражданам страны. "Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Ему надо сказать за это спасибо. Второе – Путин относится к людям хорошо. Третье – очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналке и в съёмных квартирах, а сейчас в своём жилье. Вооружение всё на высшем уровне" – цитирует футболиста Чемпионат.com.

Вадим Евсеев

Вадим Евсеев

Чемпионат.com

В комментариях пользователи портала откровенно постебались над высказываниями Евсеева, напомнив его о том, что он живет в другой реальности.

"Евсеев недалекий, зажравшийся быдлоган". "Он только о военке и говорит, хотя согласно данным наша военка нужна только странам третьего мира. А люди последний кусок доедают", "Все уважение разом пропало. Лизопут хр*нов", "Упал Евсей ниже плинтуса, подтвердив свой невысокий интеллект", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена тренера "Зенита" Сергея Семака высказалась о Путине и вызвала гнев в сети.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Владимир Путин
Тег
сборная России по футболу
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