Литва - Украина: видеообзор разгромного матча отбора Евро-2020

Сборная Украины добыла эффектную победу в Литве над местной сборной в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу-2020.

Встреча в Вильнюсе завершилась со счетом 0:3. В самом дебюте матча счет открыл Александр Зинченко. Марлос удвоил преимущество украинцев. После перерыва окончательный счет дальним ударом установил Руслан Малиновский.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор этого поединка.

Литва – Украина 0:3

Голы: 0:1 – 7 Зинченко, 0:2 – 27 Марлос, 0:3 – 61 Малиновский.

Литва – Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).

Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

Предупреждение: Миколенко (73).

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля. Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!