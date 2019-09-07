Литва - Украина: видео голов

Сборная Украины по футболу выиграла в Вильнюсе матч 5-го тура квалификации чемпионата Европы-2020. В первом тайме благодаря точной передачи и удару Марлоса, наша команда вела со счетом 2:0.
Еще один точный удар нанес во второй половине встречи Руслан Малиновский.
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Литва – Украина 0:3
Голы: 0:1 – 7 Зинченко
0:2 – 27 Марлос.
0:3 – 61 Малиновский.
Литва – Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).
Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).
Предупреждение: Миколенко (73).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские болельщики, перед игрой между Украиной и Литвой отметились антироссийским перфомансом.
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