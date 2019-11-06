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Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 6 ноября

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов 6 ноября
Следующий тур запланирован на 26 ноября
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Матчами в группах А, B, С и D завершился 4-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Наибольший интерес для украинских болельщиков представлял матч в Загребе, где донецкий "Шахтер" устроил настоящую фантастику, на 90+2-й минуте проигрывая 1:3, но в результате добыв ничейный результат (3:3).

Кроме того, стоит отметить матч в Италии, где местный "Ювентус" уверенно выиграл у российского "Локомотива".

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов

Группа A

"Реал" Мадрид Испания – "Галатасарай" Турция 6:0 (4:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 4 Родриго, 2:0 – 7 Родриго, 3:0 – 14, пенальти Рамос, 4:0 – 45 Бензема, 5:0 – 81 Бензема, 6:0 – 90 Родриго.
Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менди, 42), Вальверде, Каземиро (Модрич, 60), Кроос, Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).
Галатасарай – Муслера, Мариано, Луйиндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина, Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабел.
Предупреждения: Нзонзи (13), Вальверде (42), Бабел (57).

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 21 Икарди.
ПСЖ – Навас, Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Верратти (Сарабия, 90), Ди Мария, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе (Дракслер, 83).
Брюгге – Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Альварес, Бонавентуре, Ритс (де Кетеларе, 86), Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77), Окереке (Дианье, 67).
Предупреждения: Альварес (26), Верратти (54), Тиаго Силва (74).

Группа B

"Бавария" Германия – "Олимпиакос" Греция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 69 Левандовски, 2:0 – 89 Перишич.
Бавария – Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 82), Киммих, Коман (Коутиньо, 90), Мюллер, Гнабри (Перишич, 88), Левандовски.
Олимпиакос – Жозе Са, Эльабделлауи, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Вальбуэна, 71), Ранджелович (Масурас, 61), Герреро, Поденсе (Эль-Араби, 80).

"Црвена Звезда" Сербия – "Тоттенхэм" Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы: 0:1 – 34 Ло Чельсо, 0:2 – 57 Сон Хын Мин, 0:3 – 61 Сон Хын Мин, 0:4 – 85 Эриксен.
Црвена Звезда – Борян, Гобелич (Жандер, 46), Милунович, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчич (Каньяс, 62), Гарсия (Боачи, 68), Марин, ван Ла Парра, Павков.
Тоттенхэм – Гассанига, Фойт, Санчес, Дайер, Роуз, Сиссоко, Ндомбеле, Ло Чельсо (Скипп, 86), Алли (Эриксен, 62), Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Кейн.
Предупреждения: Дайер (30), Петрович (65), Скипп (90).

Группа C

"Аталанта" Италия – "Манчестер Сити" Англия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 7 Стерлинг, 1:1 – 49 Пашалич.
Аталанта – Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.
Манчестер Сити – Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).
Предупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90).
Удаление: Браво (81).

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов

"Динамо" Загреб Хорватия – "Шахтер" Украина 3:3 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 13 Алан Патрик, 1:1 – 25 Петкович, 2:1 – 83 Иванушец, 3:1 – 89 Адеми, 3:2 – 90 Мораес, 3:3 – 90, пенальти Тете.
Динамо Загреб – Ливакович, Стоянович (Иванушец, 72), Перич, Дилавер, Леовац, Адеми, Ольмо, Оршич (Джира, 77), Моро, Теофиль-Катрин, Петкович (Кондзер, 90).
Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко (Дентиньо, 86), Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко (Маркос Антонио, 90), Алан Патрик (Тете, 84), Тайсон, Мораес.
Предупреждения: Дилавер (34), Моро (41), Марлос (73), Адеми (90), Теофиль-Катрин (90).
Удаления: Моро (74), Марлос (79).

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов

Группа D

"Локомотив" Россия – "Ювентус" Италия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 3 Рэмзи, 1:1 – 12 Миранчук, 1:2 – 90 Дуглас Коста.
Локомотив – Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Серкейра, 81), Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Миранчук, Эдер.
Ювентус – Шченсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 82).
Предупреждения: Бонуччи (39), Рыбус (83), Дуглас Коста (90).

Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов
Неудача Москвы и триллер от "Шахтера": результаты Лиги чемпионов

"Байер" Германия – "Атлетико" Испания 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 41, автогол Томас, 2:0 – 55 Фолланд, 2:1 – 90 Мората.
Байер – Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Арангис (Баумгартлингер, 65), Демирбай, Бельараби, Хавертц (Драгович, 88), Амири, Фолланд.
Атлетико – Облак, Арьяс, Фелипе, Эрмосо, Лоди (Лемар, 52), Томас, Коке, Сауль, Корреа (Эррера, 70), Мората, Диего Коста (Витоло, 61).
Предупреждения: Вайзер (50), Облак (79), Та (79), Бельараби (79), Мората (79).
Удаление: Амири (84).

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Тема
Лига чемпионов
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Обозяны! Вас лечить надо!На 90-й минуте, уверенно! Действительно, тупее сайта нет!
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Rybka Oleg
Rybka Oleg
Автор статьи хоть смотрел, что он пишет? Ювентус уверено победил, ахха, уверено, с победным голом на 90ой минуте. Я уже молчу о том, что Москва, где происходила игра, переместилась волею автора с какого-то перепугу в Италию.
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