Лидеры "Реала" сцепились на тренировке – СМИ

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и бразильский легионер "сливочных" Марсело повздорили на тренировке команды.
По данным издания Marca, Рамосу не понравилось слишком бурное празднование бразильца после победы в двусторонней игре. Несколько минут игроки выясняли отношения, после чего помирились.
Ранее Рамос выяснял отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом, пригрозив покинуть команду.
Серхио Рамос и Марсело
EFE
После 27 туров мадридский коллектив занимает третье место в турнирной таблице испанской примеры, на 12 очков отставая от лидирующей "Барселоны".
Как сообщал OBOZREVATEL, руководители мадридского "Реала" намерены приобрести самого дорогого футболиста мира Неймара. Ради трансфера экс-игрока каталонской "Барселоны" испанцы готовы заплатить французскому ПСЖ фантастические 300 миллионов евро, тем самым установив новый рекорд.
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