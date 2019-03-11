МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Лидеры "Реала" сцепились на тренировке – СМИ

1.3тЧитать материал на украинском

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и бразильский легионер "сливочных" Марсело повздорили на тренировке команды.

По данным издания Marca, Рамосу не понравилось слишком бурное празднование бразильца после победы в двусторонней игре. Несколько минут игроки выясняли отношения, после чего помирились.

Ранее Рамос выяснял отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом, пригрозив покинуть команду.

Новости
Букмекеры назвали нового тренера "Реала"

Серхио Рамос и Марсело

Серхио Рамос и Марсело

EFE

После 27 туров мадридский коллектив занимает третье место в турнирной таблице испанской примеры, на 12 очков отставая от лидирующей "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители мадридского "Реала" намерены приобрести самого дорогого футболиста мира Неймара. Ради трансфера экс-игрока каталонской "Барселоны" испанцы готовы заплатить французскому ПСЖ фантастические 300 миллионов евро, тем самым установив новый рекорд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Серхио Рамос
Место
ИспанияМадрид
Тег
Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги