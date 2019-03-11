Лидеры "Реала" сцепились на тренировке – СМИ

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос и бразильский легионер "сливочных" Марсело повздорили на тренировке команды.

По данным издания Marca, Рамосу не понравилось слишком бурное празднование бразильца после победы в двусторонней игре. Несколько минут игроки выясняли отношения, после чего помирились.

Ранее Рамос выяснял отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом, пригрозив покинуть команду.

Серхио Рамос и Марсело EFE

После 27 туров мадридский коллектив занимает третье место в турнирной таблице испанской примеры, на 12 очков отставая от лидирующей "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители мадридского "Реала" намерены приобрести самого дорогого футболиста мира Неймара. Ради трансфера экс-игрока каталонской "Барселоны" испанцы готовы заплатить французскому ПСЖ фантастические 300 миллионов евро, тем самым установив новый рекорд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!