На лидера сборной Украины навесили впечатляющий ценник

Итальянская "Аталанта" вступила в переговоры с бельгийским "Генком" и готова заплатить за украинского полузащитника клуба Руслана Малиновского 12 миллионов евро.

По информации издания Nieuwsblad.be, это предложение руководителями бельгийского клуба было встречено без энтузиазма, поскольку менше, чем за 20 миллионов евро "Генк" не готов отпустить полузащитника сборной Украины.

Мало того, Малиновскому предложен новый контракт на улучшенных условиях с надеждой удержать его еще на сезон.

Руслан Малиновский

Кроме "Аталанты" на украинца претендует итальянская "Сампдория" и клубы из Португалии и Англии. По сведениям бельгийских журналистов, сам Малиновский настроен на переход именно в "Аталанту".

Контракт нашего полузащитника с "Генком" рассчитан до 2022 года, а его заработная плата за сезон составляет миллион евро.

В завершившемся сезоне украинец сыграл в 51 матче и забил 16 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский мог досрочно завершить сезон.

Нашему футболисту грозила семиматчевая дисквалификация за удаление в поединке чемпионского раунда плей-офф с "Гентом". Полузащитник мог понести такое серьезное наказание за то, что бутсами зацепил лицо Биргера Верстрате.

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