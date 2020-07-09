Лидер "Шахтера" поздравил футболиста "Динамо" с победой в Кубке Украины. Фотофакт
Карлос де Пена (второй справа) с Кубком Украины. ФК Динамо
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон поздравил уругвайского хавбека "Динамо" Карлоса де Пену с победой в финале Кубка Украины.
Лидер "горняков" опубликовал совместное фото в Instagram-сторис, подписав ее на двух языках.
"Поздравляю, друг мой", – написал Тайсон на английском и русском.
Тайсон и де Пена Instagram Тайсона
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в серии 11-метровых ударов обыграло полтавскую "Ворсклу", и в 12-й раз в своей истории завоевало Кубок Украины.
Столичная команда сравнялась с "Шахтером" по числу выигранных трофеев в независимой Украине – по 35 титулов
Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко остался доволен итогом встречи с "Ворсклой. По словам наставника, матч складывался непросто, но команда добилась нужного результата.