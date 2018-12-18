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Лидер "Динамо" может покинуть клуб: названа впечатляющая сумма трансфера

1.4тЧитать материал на украинском

Вице-капитан киевского «Динамо» Виктор Цыганков может вскоре покинуть команду. Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов иностранного клуба.

"Могу поделиться с вами небольшим инсайдом. Я точно знаю, что сейчас у киевского «Динамо» есть предложение по поводу трансфера Цыганкова за 20 млн евро. Возможно, это пробное предложение, может еще будут вестись переговоры, но насколько я понимаю, у Виктора долгосрочный контракт с «Динамо». Вопрос, будет ли принято это предложение", - рассказал известный журналист Игорь Цыганык в авторской программе на Football Hub.

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Напомним, что Виктор Цыганков вошел в сборную группового раунда Лиги Европы. На счету полузащитника киевского «Динамо» два забитых мяча и три ассиста.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков признался, что ему поступало предложение о смене гражданства. При этом полузащитник столичного клуба категорически отказался выступать в составе другой национальной сборной.

Персоны
Игорь ЦыганыкВиктор Цыганков
Тег
ФК Динамо Киев
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