Легионер "Динамо" отказывается покидать киевский клуб

Агент и брат полузащитника "Динамо" Че Че Итамар Силва прокомментировал информацию о переходе бразильца в "Сан-Паулу".

Че Че Динамо от Шурика

"Слухи правдивы. Но мой брат не хочет покидать "Динамо", он любит клуб и страну. Он расстроен, что сейчас не играет, но это было решение тренерского штаба после предложения от "Сан-Паулу". Он хочет помогать и играть за "Динамо", но внутри клуба происходят вещи, которые его расстраивают. Он любит Киев и не хочет возвращаться в Бразилию", – цитирует Силву tribuna.com.

По информации Globo, за переход Че Че "Динамо" хочет выручить 20 миллионов реалов (5,2 миллиона евро). В такую сумму обошелся киевлянам переход Че Че из "Палмейраса" прошлым летом. Трансферное окно в Бразили закрывается 3 апреля.

В 2018 году бразильский футболист провел 15 матчей за киевскую команду, в которых ни разу не поразил ворота соперника.

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