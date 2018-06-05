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Крым – Украина: Польша выступила с заявлением по ЧМ-2018 в России

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Министерство иностранных дел Польши призвало своих соотечественников отказаться от посещения Крыма, а также предупредило граждан страны об угрозах терактов в городах-хозяевах будущего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Польский МИД опубликовал специальную брошюру к российскому мундиалю, в котором сделал рекомендаций для фанатов.

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"Необходимо быть особо осторожным на стадионах, фан-зонах и их окрестностях, а также в общественном транспорте. Польша, как и другие страны, признает Крым неотъемлемой частью Украины. Незаконная аннексия этой территории делает невозможной оказание консульской помощи находящимся там граждан Польши. В связи с этим министерство выступает категорически против поездок в Крым", – сказано в документе.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Самара, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Нижний Новгород.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные футболисты киевского "Динамо" высказали свое мнение о чемпионата мира в России.

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Темы
ЧМ-2018Аннексия Крыма
Источник
Источник:МИД Польши
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