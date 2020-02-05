Криштиану Роналду – 35: как хорошо ты знаешь звезду мирового футбола

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду в среду, 5 февраля, отмечает 35-летний юбилей.

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" уже вошел в историю, как один из лучших и результативных игроков. На счету Криштиану множество рекордов и более 700 забитых мячей.

Криштиану Роналду ФК "Ювентус"

Недавно Роналду отметился невероятным достижением и за пределами футбольного поля. Он стал первым, кто достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

К юбилею звезды мирового футбола OBOZREVATEL предлагает своим читателям ответить на интересные вопросы о биографии и карьере игрока "Ювентуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду и Пауло Дибала отметились курьезным празднованием гола "Ювентуса" в очередном матче чемпионата Италии.

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