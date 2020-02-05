Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:31
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Криштиану Роналду – 35: как хорошо ты знаешь звезду мирового футбола

Читать материал на украинском

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду в среду, 5 февраля, отмечает 35-летний юбилей.

Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" уже вошел в историю, как один из лучших и результативных игроков. На счету Криштиану множество рекордов и более 700 забитых мячей.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

ФК "Ювентус"

Новости
Нет пиву и много рыбы: СМИ раскрыли секретную диету Роналду

Недавно Роналду отметился невероятным достижением и за пределами футбольного поля. Он стал первым, кто достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

К юбилею звезды мирового футбола OBOZREVATEL предлагает своим читателям ответить на интересные вопросы о биографии и карьере игрока "Ювентуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду и Пауло Дибала отметились курьезным празднованием гола "Ювентуса" в очередном матче чемпионата Италии.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Криштиану Роналду
Теги
Реал Мадрид ФК Ювентус сборная Португалии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги