Конфликт Грузии и России: УЕФА принял неожиданное решение

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разводить клубы из России и Грузии в еврокубках.

Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевки квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.

От Грузии в Лиге чемпионов выступит команда "Сабуртало", в Лиге Европы сыграют "Торпедо", "Динамо" и "Чихура". Все они начнут играть с первого квалификационного раунда. От России в главном клубном турнире выступят "Зенит", "Локомотив" (групповой этап) и "Краснодар" (третий квалификационный раунд). В Лиге Европы страну представят московские ЦСКА (групповой этап) и "Спартак" (третий квалификационный раунд), а также тульский "Арсенал" (второй квалификационный раунд).

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты грузинских клубов вышли на матчи чемпионата страны в антиоккупационных футболках, таким образом поддержав акцию протестов против России.

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