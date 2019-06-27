ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Конфликт Грузии и России: УЕФА принял неожиданное решение

2.6тЧитать материал на украинском

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разводить клубы из России и Грузии в еврокубках.

Конфликт Грузии и России: УЕФА принял неожиданное решение

Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевки квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.

От Грузии в Лиге чемпионов выступит команда "Сабуртало", в Лиге Европы сыграют "Торпедо", "Динамо" и "Чихура". Все они начнут играть с первого квалификационного раунда. От России в главном клубном турнире выступят "Зенит", "Локомотив" (групповой этап) и "Краснодар" (третий квалификационный раунд). В Лиге Европы страну представят московские ЦСКА (групповой этап) и "Спартак" (третий квалификационный раунд), а также тульский "Арсенал" (второй квалификационный раунд).

Новости
У футбольного клуба, обвинившего Россию в оккупации, возникли серьезные проблемы

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты грузинских клубов вышли на матчи чемпионата страны в антиоккупационных футболках, таким образом поддержав акцию протестов против России.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Протесты в Грузии" на OBOZREVATEL.

Тема
Протесты в Грузии
Тег
УЕФА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel