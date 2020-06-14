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14 июня • обновлено в 12:29
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Кокорин оправдал поступок "гениального Ракицкого", назвав "бредом" решение Шевченко

3.7т
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Известный российский футболист Александр Кокорин оправдал переход украинца Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит" необходимостью заботиться о семье.

По словам скандального форварда "Сочи", он не по наслышке "прикоснулся к системе", и поэтому уверен, что решение Шевченко отчислить Ракицкого из сборной Украины несет за собой исключительно политические мотивы.

"Как можно было такого гениального футболиста, как Ракицкий, не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну пойдя в "Зенит". Ему нужно кормить семью. У него хорошее предложение. Он пришел и выиграл Кубок. Кому он сделал плохо?", - заявил Кокорин во время прямого эфира с Александром Алиевым на Youtube-канале "Кент".

Алиев поддержал мнение своего российского коллеги

"У него есть семья и дети. Он футболист. И в первую очередь, он начал делать для своей семьи, потому что ему надо жить. Ну видишь, тут в Украине поменялись люди. Есть те, которые это понимают, а есть такие, которые даже не хотят про это слышать", – заявил экс-динамовец намекая на критику украинских футболистов, уезжающих на заработки в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Ранее Кокорин заявил, что очень скучает по матчам между сборными России и Украины.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Ярослав Ракицкий Александр Кокорин Александр Алиев
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