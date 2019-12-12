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12 декабря • обновлено в 11:15
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Когда жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: состав корзин

1.6т
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Накануне в футбольной Лиге чемпионов определились все участники 1/8 финала.

Впервые в истории на этом этапе соревнований выступят только представители пяти лучших стран в таблице коэффициентов УЕФА – Италии, Испании, Англии, Франции и Германии.

КОГДА ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Пары команд первого раунда плей-офф будут определены в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в понедельник, 16 декабря. Начало жеребьевки – в 13:00 по киевскому времени.

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Когда жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: состав корзин

КОРЗИНЫ ДЛЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

16 участников 1/8 финала будут разбиты на сеянных и несеянных – по восемь команд в каждой корзине. В посев попали победители групп. При этом стоит отметить, что клубы из одной страны и одной группы не могут встретиться на этой стадии.

Сеянные: "Бавария", "Лейпциг" (оба – Германия), "Барселона", "Валенсия" (оба – Испания), "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (оба – Англия), ПСЖ (Франция), "Ювентус" (Италия).

Несеянные: "Аталанта", "Наполи" (оба – Италия), "Атлетико", "Реал" (оба – Испания), "Тоттенхэм", "Челси" (оба – Англия), "Боруссия" (Германия), "Лион" (Франция).

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "Аталанте" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
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