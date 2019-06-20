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Ключевой футболист сборной Украины может перейти в "Динамо"

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Футболист луганской "Зари" и сборной Украины Александр Караваев может стать игроком "Динамо", сообщает Sport Arena, со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что переход может состоятся в ближайшее время.

Если договоренность между клубами будет достигнута, не исключено, что частью сделки по переходу хавбека сборной станут Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, выступавшие за луганский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

Караваев в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Зарю" во всех турнирах. На счету полузащитника 10 голов и 5 результативных передач. Он помог Заре финишировать на 5-й позиции в УПЛ, и тем самым пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

25-летний Караваев является воспитанником донецкого "Шахтера". При этом за первую команду "горняков" Александр не играл. Первый матч в профессиональной карьере хавбек сыграл за "Шахтёр-3", после чего выступал на правах аренды за "Севастополь", луганскую "Зарю" и турецкий "Фенербахче".

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Как сообщал OBOZREVATEL, первые попытки подписать бывшего "горняка" у киевлян были еще в 2017 году.

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Тема
Трансферы
Персона
Александр Караваев
Место
Украина
Теги
ФК Динамо КиевФК Заря
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