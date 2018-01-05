Ключевой футболист "Динамо" кардинально сменил имидж: фотофакт

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков решил кардинально сменить имидж. Футболист сборной Украины, которого болельщики привыкли видеть с пышной рыжеволосой шевелюрой, принял решение избавиться от волос.

Ключевой игрок команды Александра Хацкевича неожиданно подстригся очень коротко, оставив на голове "ежик". "Моя любимая стрижка", - написал 20-летний Цыганков у себя в Instagram, добавив плачущие от смеха смайлики.

При этом еще накануне Виктор публиковал в профиле фотографии с отпуска в Таиланде, где он отдыхал с сестрой и был с обычной прической.

Стоит отметить, что Цыганков не впервые столь кардинально меняет имидж. В 2015-м он уже удивлял всех своей короткой стрижкой.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что рекордсмен "Динамо" пострадал в новом клубе из-за своей семьи.