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30 декабря • обновлено в 10:45
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Клуб Ярмоленко объявил имя нового главного тренера

1.3т
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Клуб украинца Андрея Ярмоленко лондонский "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса.

56-летний шотландец уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне-2017/18 и с тех пор находился без команды. Срок нового соглашения Мойеса составляет 18 месяцев.

Напомним, днем ранее с поста главного тренера клуба был уволен Мануэль Пеллегрини. Последней каплей для боссов "Вест Хэма" послужило очередное поражение в 20-м туре английской Премьер-лиги от "Лестера" (1:2). После него команда упала на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" проиграл в четырех последних матчах из пяти.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит около трех-четырех недель.

кроме того, "Вест Хэм" выставил украинца на продажу в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2020 года. По информации источников, руководство "молотобойцев" недовольно отдачей от футболиста сборной Украины.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Вест Хэм
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