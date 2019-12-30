Клуб Ярмоленко объявил имя нового главного тренера

Клуб украинца Андрея Ярмоленко лондонский "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса.

56-летний шотландец уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне-2017/18 и с тех пор находился без команды. Срок нового соглашения Мойеса составляет 18 месяцев.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) 29 декабря 2019 г.

Напомним, днем ранее с поста главного тренера клуба был уволен Мануэль Пеллегрини. Последней каплей для боссов "Вест Хэма" послужило очередное поражение в 20-м туре английской Премьер-лиги от "Лестера" (1:2). После него команда упала на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" проиграл в четырех последних матчах из пяти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Андрей Ярмоленко получил травму и пропустит около трех-четырех недель.

кроме того, "Вест Хэм" выставил украинца на продажу в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе 2020 года. По информации источников, руководство "молотобойцев" недовольно отдачей от футболиста сборной Украины.

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