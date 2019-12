Клуб Ярмоленко объявил имя нового главного тренера

Клуб украинца Андрея Ярмоленко лондонский "Вест Хэм" объявил о назначении на пост главного тренера команды шотландского специалиста Дэвида Мойеса.

56-летний шотландец уже руководил "Вест Хэмом" в сезоне-2017/18 и с тех пор находился без команды. Срок нового соглашения Мойеса составляет 18 месяцев.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE