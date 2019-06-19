Катар лишат ЧМ-2022 - СМИ

После скандала с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платинни по делу о коррупции при выборе страны–организатора ЧМ-2022, ФИФА всерьез рассматривает возможность лишения Катара проведения Мундиаля.

Расследование, по которому был допрошен Мишель Платини касается встречи, прошедшей за месяц до выборов в 2010 году. На ней присутствовали сам Платини, тогдашний президент Франции Николя Саркози и нынешний эмир Катара Тамим Бин Хамад Аль-Тани.

Мишель Платини: есть о чем задуматься

Как сообщает TNT Sports, после скандала с задержанием Платини в ФИФА активно проводят совещания, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира: 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на строительстве стадионов к предстоящему в Катаре Чемпионата мира по футболу-2022 , погибли не менее 1400 строителей из Непала.

Такая чудовищная цифра была озвучена в документальном фильме немецкой телекомпании WDR, в котором рассказывается о невыносимом положении рабочих, живущих в ужасных условиях и каждый день рискующих своей жизнью, строя арены для будущего мундиаля.

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