ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Катар лишат ЧМ-2022 - СМИ

3.8тЧитать материал на украинском

После скандала с задержанием бывшего президента УЕФА Мишеля Платинни по делу о коррупции при выборе страны–организатора ЧМ-2022, ФИФА всерьез рассматривает возможность лишения Катара проведения Мундиаля.

Расследование, по которому был допрошен Мишель Платини касается встречи, прошедшей за месяц до выборов в 2010 году. На ней присутствовали сам Платини, тогдашний президент Франции Николя Саркози и нынешний эмир Катара Тамим Бин Хамад Аль-Тани.

Мишель Платини: есть о чем задуматься

Мишель Платини: есть о чем задуматься

Как сообщает TNT Sports, после скандала с задержанием Платини в ФИФА активно проводят совещания, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Новости
$880 млн: СМИ уличили Катар в масштабном обмане из-за проведения ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре должен стать первым в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира: 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на строительстве стадионов к предстоящему в Катаре Чемпионата мира по футболу-2022 , погибли не менее 1400 строителей из Непала.

Такая чудовищная цифра была озвучена в документальном фильме немецкой телекомпании WDR, в котором рассказывается о невыносимом положении рабочих, живущих в ужасных условиях и каждый день рискующих своей жизнью, строя арены для будущего мундиаля.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "ЧМ-2022" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧМ-2022
Персона
Мишель Платини
Тег
ФИФА
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Такая же дикая страна, как и паРРаша!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel