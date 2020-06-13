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13 июня • обновлено в 21:15
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Капитана "Динамо" унесли с поля после травмы в матче с "Зарей"

2.1т
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Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил тяжелую травму в центральном матче 26-го тура УПЛ против "Зари".

Сергея Сидорчука уносят с поля одноклубники

Сергея Сидорчука уносят с поля одноклубники

ФК Динамо

Столичному футболисту очень жестко въехал в ногу Ловро Цвек. Игроки "Динамо" вынесли своего капитана с поля на руках, а хорватский легионер после просмотра VAR получил красную карточку.

Как сообщает FootballHub у Сидорчукка рваная рана. Возможно, надо будет накладывать швы. По предварительной информации, перелома нет, но необходимо будет накладывать швы.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Заря" - "Динамо" прошел в Запорожье и был прерван из-за сильной грозы. Итоговый счет встречи 3:1 пользу гостей. У киевлян голами отметились Буяльский, де Пена и Цыганков. Единственный гол у луганчан на счету Юрченко (с пенальти).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Сергей Сидорчук
Место
Украина Запорожье
Тег
ФК Динамо Киев
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